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Kaçtı sanılan Esad Şam'da konferansa katıldı

Kimyasal silah kullanarak sivil halkını katleden ve ardından hakkında "İran'a kaçtı" haberleri çıkan Esad, Ulusun Birliği Konferansı'nda kameralara takıldı.

İHA | 12.04.2018 - 03:16..
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Kaçtı sanılan Esad Şam'da konferansa katıldı

İngiltere, Fransa ve ABD'nin Suriye'ye askeri müdahale yapmak için hazır olduklarını dile getirmesinin ardından ortalarda görünmeyen Beşar Esad, başkent Şam'daki dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı bir konferansta ortaya çıktı.

Kaçtı sanılan Esad Şam'da konferansa katıldı


İRAN'A KAÇTI HABERLERİ YAPILMIŞTI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin ABD ile olası bir savaş ihtimali üzerine İran'a kaçtığının iddia edilmesinin ardından Esad'ın nerede olduğu ortaya çıktı.

Esad, Suriye’nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansına katıldı. Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Irak, Lübnan, Endonezya, Türkiye, Hindistan, Afganistan ve Lübnan'dan araştırmacıların konferansta yer aldığı açıklandı.

Kaçtı sanılan Esad Şam'da konferansa katıldı

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