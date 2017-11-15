Kaddafi sonrası Libya'dan utanç görüntüleri

Libya, devrik lider Muammer Kaddafi zamanında Kuzey Afrika'nın en önemli ve en kuvvetli ülkelerinden biriydi. Sahip olduğu bölgesel güç bir çok ülkeyi dize getirebilecek boyuttaydı. Ancak arap devrimi sonrası bu durum aksine döndü, yüzyıllar öncesinde kurulan köle pazarları yine meydanlardaki yerini aldı.

LİBYA'DA İNSANLIK AYIBI

Yüzyıllar öncesinden kalmış gibi duran bu görüntüler maalesef 2017 yılına ait.

ABD'li CNN International televizyonu, Libya'da yaşanan bu dramı görüntülemek için Trablus'a gitti. Pazarın bulunduğu alana gelen ekip, açık artırmada satılan insanları görüntüledi. Müzayede gibi yapılan ve en yüksek teklifi veren kişiye satılan siyahiler köle muamelesi görüyor.