İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto ederek sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup terör sevici, 21 Ocak Pazar günü Kadıköy’de eylem yaptı.

Devlet aleyhine slogan atan gruba kafede oturan bazı gençler tepki gösterdi.

Kadıköy'de 3 gence saldıran terör seviciler yakalandı VİDEO

EVLERİNDE ALINDILAR

Kendilerine tepki gösteren 3 kişiyi kafede oturdukları sırada tekme tokat döven Y.Y., A.T.T., M.Y., B.A. ve A.S. adlı 5 saldırgan terör polisince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ayrıca yine sosyal medya üzerinden örgütlenerek terör propagandası yaptığı tespit edilen DKP/BÖG adlı örgüte mensup U.B.Ç., ve A.E.E. adlı 2 zanlı İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 7 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.