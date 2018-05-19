Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişi boğazından yaralandı

Saat 23:00 sularında Caferağa Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği olayda bir kişi boğazından yaralandı. Ağır yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

20 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada 1 kişi boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde yerde yatan yaralıya sağlık ekipleri olay yerinde 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Yaralının arkadaşı müdahale boyunca başından ayrılmadı. Ağır yaralanan kişi daha sonra yakın bir hastaya kaldırdı.



