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Kadıköy'de iş kadın siyanür içerek intihar etti

Özel bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Necla Köker, yalnız yaşadığı evde siyanürle intihar etti.

İHA | 09.05.2018 - 05:55..
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Fenerbahçe'de yaşanan olayda, özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker, tek başına yaşıyordu. Köker, içinde anahtar bulunan bir mektubu erkek arkadaşına vermesi için apartman görevlisine teslim etti. Mektupta Köker'in siyanürle intihar edeceğini olay sonrası eve gireceklerin ise dikkat etmesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Kadıköy'de iş kadın siyanür içerek intihar etti

AFAD ÖZEL KIYAFETLERLE EVİNE GİRDİ

Olay sonrası Köker'in ikametine gelen AFAD ekipleri özel kıyafetlerle içeriye girdi. Olay yerinde Köker'in cansız bedenine ulaşılırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından Köker'in cenazesi otopsi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerindeki deliller ise incelemeye alındı. Kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu sonrası belli olacak.

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