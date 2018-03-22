Kadıköy'de polisten kaçan araç Ataşehir'de kaza yaptı

Kadıköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında yarım saatlik bir kovalamaca yakalandı.

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Türk partisi Hollanda'da 24 meclis üyesi çıkarttı

Hollanda'da yapılan yerel seçimlerde Hristiyan Demokratlar Birliği en çok oyu alan taraf oldu. Seçimde yer alan Türklerin kurduğu Denk Parti ise 13 belediyede toplam 24 meclis üyeliği kazandı.