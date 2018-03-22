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Kadıköy'de polisten kaçan araç Ataşehir'de kaza yaptı

Kadıköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında yarım saatlik bir kovalamaca yakalandı.

DHA | 22.03.2018 - 06:53..
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Kadıköy'de polislerden kaçan otomobil Ataşehir'de kaza yaptı. Yarım saat süren kaza yaşanan kaza sonrası biterken, gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi emniyete götürüldü.

Kadıköy'de polisten kaçan araç Ataşehir'de kaza yaptı

POLİSTEN KAÇTILAR KAZAYLA YAKALANDILAR

Kadıköy'de denetleme yapan polis ekipleri, içerisinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu 41 UG 976 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, otomobil Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak'ta sıkıştırıldı.

Polislerden kaçamayacağını anlayan sürücü, park süsü vererek polisi atlatmak istedi. Hızlı şekilde binanın önündeki parka giren otomobil, binanın altında bulunan otoparka düşmek üzereyken korkuluklara çarparak durabildi. Otomobildeki 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kadıköy'de polisten kaçan araç Ataşehir'de kaza yaptı


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