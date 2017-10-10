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Kadıköy'de temel kazısı sırasında göçük

İnşaatın temel kazası sırasında duvarın çökmesi sonucu 2 otomobil inşaat alanına devrildi.

10.10.2017 - 20:33
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Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yeşil Bahar sokakta bir inşaatın temel kazısı sırasında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kazı sırasında bir başka binanın otoparkının bulunduğu kısımdaki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

MAHALLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Çökmenin etkisiyle park halinde bulunan araçlardan birisi inşaat alanına devrildi bir diğeri ise askıda kaldı. Bina sakinleri sokağa döküldü.

Kadıköy'de temel kazısı sırasında göçük

ARAÇ HASARLARI KARŞILANACAK

İhbar üzerine polis ve belediye görevlileri olay yerine geldi. Belediye ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken firma yetkilileri, araç sahiplerine maddi zararlarının karşılayacaklarını söylediler.

Kadıköy'de temel kazısı sırasında göçük

"ARACIM PERT OLMUŞ"

Zabıta ekipleri ise inşaat alanında inceleme yaptı.
İnşaat alanına devrilen aracın sahibi olayla ilgili, "Eve geldiğimde aracımın düştüğü ile karşılaştım. Araç pert olmuş. İnşaat firması yetkililerini çağırdık 2-3 saattir gelen yok" dedi.

Kadıköy'de temel kazısı sırasında göçük

GÖÇÜKTEN 5 DAKİKA ÖNCE ARACINI PARK ETTİ

Bir başka araç sahibi ise, "Burada inşaat yapılıyordu. Zaten inşaat süresince de biz mahalle sakinleri olarak rahatsızlıklar yaşadık. Bugün istinat duvarı çöktü. Benim aracım düşmek üzere. Mağduriyet yaşıyoruz. Aracımı bu olay yaşanmadan 5 dakika önce park etmiştim. Can kaybı da yaşanabilirdi" şeklinde konuştu.

Kadıköy'de temel kazısı sırasında göçük

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