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Kadıköy'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Kadıköy'de sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen iki otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

AA | 04.05.2018 - 00:48..
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Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde 34 VT 9744 ve 34 T 3964 plakalı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kadıköy'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

ÇEVREDEKİLER KAZA YAPAN ARAÇLARI İTEREK YOLU AÇTI

Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansların olay yerine ulaşmasını sağlamak için vatandaşlar kazaya karışan otomobili iterek yolu açtı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kadıköy'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı VİDEO

Kadıköy'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Kadıköy'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

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