Kadıköy'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Kadıköy'de sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen iki otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

7

FETÖ'den ihraç edilen zanlı polis memurunu yaraladı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polisin dur ihtarı üzerine durmayarak bir polis memurunun yaralanmasına neden olan araç, Koyulhisar ilçesinde jandarma tarafından ateş açılarak durduruldu.