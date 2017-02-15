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Kadıköy'deki binalara 15 kat düzenlemesi

İBB Meclisinde Kadıköy'de kat yüksekliği serbest olan binalara 15 kat sınırı getiren plan değişikliği teklifi kabul edildi.

15.02.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Emlak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısının 2'nci birleşimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında yapıldı.

15 KAT DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ

Meclis'te Kadıköy'de yüksekliğin serbest olduğu alanlara 15 kat sınırı getirilmesine ilişkin teklifin yer aldığı komisyon raporu gündeme alındı. Rapor, AK Partili ve CHP'li Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler, Kadıköy dışındaki diğer ilçelerde de yükseklik sınırlaması için çalışma yürütüldüğünü söyledi. Diler, "Şehir Planlama Müdürlüğü ile görüşülerek önümüzdeki günlerde karar verilecektir." ifadesini kullandı.

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