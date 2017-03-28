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İngiliz Daily Mail'in tepki çeken bacak manşeti

İskoçya, bağımsızlık referandumuna doğru giderken İngiliz - İskoç başbakanları buluştu, gazeteler ise bacaklara odaklandı..

28.03.2017 - 12:55
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İngiliz Daily Mail'in tepki çeken bacak manşeti

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngilizce "legs" (bacaklar) ve Britanya'nın AB'den ayrılma süreci için kullanılan Brexit sözcükleriyle kelime oyunu yaptı.

"EN İYİ SİLAHLARI: BACAKLARI"

Daily Mail'in kadın yazarlarından Sarah Vine yazısında "bacak savaşlarını" İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumu talebi konusunda Theresa May'i ikna etmeye çalışan Nicola Sturgeon'ın galip çıktığını yazdı. Yazar, "En iyi silahlarını devreye soktular: Bacaklar. Sturgeon'ın bacak bacak üstüne atması daha flörtöz, daha kışkırtıcı ve doğrudan ayartmaya odaklıydı." dedi.

Gazetenin Pazartesi gecesi Twitter'a konan baş sayfası hem siyasetçilerden hem de kamuoyundan büyük tepki gördü.

İngiliz Daily Mail'in tepki çeken bacak manşeti

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