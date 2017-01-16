Kadın işletmeci ustalara kızdı kebap yapmayı öğrendi

Evli ve 2 çocuk annesi Birnur Çeçe, lahmacun ustalarının 'Sen öğrenemez, yapamazsın' dediği işi kısa sürede öğrenip işinin başına geçti.

Lüleburgaz’da Turgutbey Caddesi’nde işlettikleri lokantada ustalık yapan Çeçe, yaklaşık 6 yıldır ustalık yaptığını söyledi.

"ÇOK BİLİYORSAN GEL YAP DEDİLER"

Yılmadan devam ettiğini söyleyen Çeçe, "Ustaların hatalarını çok eleştiriyordum. Belki iyi bir şey değil ama çok eleştiriyordum. Şu söyle olsa daha iyi olur, ev kadını olarak mutfakta olması gerektiği gibi işte de o şekilde düşünüyorum. Özellikle insanlara hizmet ediyorsanız çok daha fazla sorumluluğunuz olduğunu düşünüyorum. Gıda sektörü bugün A'dan Z'ye her şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir şey olduğu zaman eksikliklerini gördüğüm zaman, söylediğim zaman bana çok biliyorsan gel yap, böyle olmaz ve çok karıştığımı söylüyorlardı. Ben yılmadım devam ettim" dedi.

"ÇEVREMDEN GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını aktaran Çeçe, "Çevremden inanılmaz güzel tepkiler alıyorum. Yaptığım şeyleri çok lezzetli buluyorlar. Temiz olduğuna inanıyorlar, insanlar içlerine sinerek yediklerini söylüyorlar. Özellikle yani müşterilerim geldikleri zaman, bir bayan gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz. Ailecek geldiğimiz zaman daha huzurla, daha rahatlıkla gelebildiklerini söylüyorlar. Bir bayan olarak bence bayanların mutfakta hep işleri bayanlar yapıyor, herkes bunu biliyor" dedi.