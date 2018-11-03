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Kadın kılığına girip dolandırıcılık yaptılar

Zonguldak'ta bir iş yerine gelen biri kadın, diğeri kadın kılığındaki erkek, oyaladıkları iş yeri sahibinden 100 TL´yi çalarak kayıplara karıştı.

DHA | 03.11.2018 - 20:16..
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İş yerine gelen biri kadın ve diğer kadın kığındaki erkek, iş yeri sahibinden yaptıkları 15 liralık alışveriş için 200 TL verdi. Para üstü 185 TL´yi alan kadın, kısa süre sonra alışverişten vazgeçtiğini söyleyerek para üstünü geri verdi.

Para üstünü verdiği sırada paranın en altındaki 100 TL´yi el çabukluğu ile alarak yanındaki kadın kılığındaki erkeğe verdi. Kadın kılığındaki erkek parayı koynuna soktuktan kısa süre sonra yanındaki ile birlikte iş yerinden ayrıldı.

5 İŞ YERİNİ DOLANDIRDILAR

Kasadaki paraları düzeltmek isteyen iş yeri sahibi 100 TL´nin alındığını fark edince durumu polise bildirdi.

2 şüpheli aynı bölgede 5 ayrı iş yerinde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadın kılığına girip dolandırıcılık yaptılar

Kadın kılığına girip dolandırıcılık yaptılar

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