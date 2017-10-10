Kadın sürücü kanala uçtu

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CHP'nin Suriye'de çözüm önerisi: Esad ile temas

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1 Avusturya'da köpekbalığı kostümü giyen kişi tutuklandı Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir mağazanın kapısında köpekbalığı kostümüyle maskotluk yapan adam, ülkedeki burka yasağına takıldı.

2 İş hayatında stresle başa çıkmanın 10 püf noktası Çalışma ortamında ruh sağlığınızı korumak için bu önemli tavsiyelere kulak verin.

3 Özge Ulusoy'dan samimi açıklamalar Ünlü manken hangi erkeklerin kendisini etkileyebileceğini tarif etti.

4 Telabyad'dan yapılan taciz ateşine anında karşılık Bölgedeki PYD'li teröristler Türk askerine taciz ateşi açtı. Mehmetçik anında karşılık verdi.

5 Türkiye'de bahar ayları ortadan kalkabilir Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de artık sadece iki dönemin yaşandığı bir iklim olabileceğini söylüyor.

6 ORC, CHP seçmenine 'lider'ini sordu Son ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasız CHP'nin lideri ve seçmenin gönlündeki Cumhurbaşkanı adayı.