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Kadın sürücü kanala uçtu

Osmancık'ta kanala uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

10.10.2017 - 09:50
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Kaza, Çaorum'un Osmancık İlçesi Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 29 yaşındaki Elif Arıkan yönetimindeki 71 EE 619 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarparak yağmur suyu kanalına uçtu.

YARA ALMADAN KURTULDU

Çevredekilerin telefon ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kanalın üzerinde karşıdan karşıya köprü gibi duran araçtan kadın sürücüyü çıkarttı. Elif Arıkan, kazayı yara almadan atlattı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kanal üzerinden kaldırıldı.

Kadın sürücü kanala uçtu


Kadın sürücü kanala uçtu

Kadın sürücü kanala uçtu

Kadın sürücü kanala uçtu

Kadın sürücü kanala uçtu

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