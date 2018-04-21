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Kadına yönelik şiddet ile mücadele eğitimi

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi, Düzce İl Özel İdaresi personeline ‘Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele’ eğitimi verdi.

İHA | 21.04.2018 - 04:23..
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ŞÖNİM, tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele eğitimi Düzce'de misafirlere sunum olarak sergilendi.

Kadına yönelik şiddet ile mücadele eğitimi


EĞİTİM SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi tarafından Düzce İl Özel İdaresi personellerine ‘Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele’ eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitimin sunumu Psikolog Meryem Çetin tarafından gerçekleştirdi.

Kadına yönelik şiddet ile mücadele eğitimi

ŞİDDET GÖREN KADINLARIN YAPMASI GEREKENLER ANLATILDI

Eğitimde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar ve şiddet gören kadının başvurabileceği kuruluşlar hakkında bilgiler verildi.

Eğitim, soruların cevaplandırılması ile son buldu.

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