Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Çeşitli sloganlar atan kadınlara polisler kırmızı karanfil vererek günlerini kutladı.

8 MART'I KUTLADILAR

Kadınlar daha sonra 'Yaşamın kendisiyiz. Birlikte Güçlüyüz' yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan kadınlar daha sonra dağıldı.

Kadınlar günü eyleminde polisler karanfil dağıttı VİDEO

