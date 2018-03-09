Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, aralarında çeşitli kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu yaklaşık 7 bin kadın, saat 19.00'da İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak yürüyüşe geçti.

16'ncısı yapılan gece yürüyüşüne, aralarında HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nda olduğu siyasetçiler ve sanatçılar da destek verdi.

Basın açıklamasının ardından bir müddet meydanda bekleyen kadınlar, halay çekti. Daha sonra gruplar halinde dağıldı.