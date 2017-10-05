Kadınlar için mücadele eden Nassif'e hediye araba

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasının artık yasak olmamasının ardından otomobil markaları kampanyalar başlattı. Ford ise kadınlar için öncülük yapan Suudi aktivist Sahar Nassif'e hayalindeki otomobili hediye etti.

OTOMOBİL FİRMALARI KAMPANYALAR BAŞLATTI

Birçok otomobil devi şirket resmi sosyal medya hesaplarından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el- Suud'un verdiği kararı destekleyen paylaşımlarda bulundu.

Ünlü şirketler bununla da yetinmeyerek Suudi Arabistanlı kadınlara hediye araba kampanyalarına başladı.

İLK HEDİYE YASAĞA BAŞKALDIRAN AKTİVİSTE

İlk talihli ise kadınların araba kullanma hakları için verdiği mücadele ile adını duyuran Suudi aktivist Sahar Nassif oldu.

Daha önce yasağa meydan okuyarak direksiyon başına geçtiği için hapis cezasına çarptırılan 63 yaşındaki Nassif'e ilk hediye araba verildi. ABD merkezli Ford şirketi, Nassif'e bir araba hediye ettiklerini duyurdu.

Ücretsiz arabanın ise Nassif'in geçen hafta verdiği röportajında "Hayalimdeki otomobil" dediği Ford Mustang model olduğu açıklandı.