Kadınlara özel yapılan termal tesisi erkekler test etti

Yozgat Valiliği Özel İdaresi tarafından yaptırılan termal tesisin tanıtımını yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kentin yöneticileri ve basın mensupları ile birlikte havuzda yüzdü.

KADINLAR ÖZEL İLK AQUA PARK

Türkiye’nin kadınlara özel ilk aqua parkı olma özelliğine sahip olduğu belirtilen tesiste, çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, Türk hamamı, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya gibi pek çok alan bulunuyor.





Tesisin tanıtımına olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp de katılarak havuzda antrenman yaptı, gazetecilere su içinde güreş tekniklerini gösterdi. Kayaalp, kendisine rakip olan bir gazeteciye güreş oyunları yapıp, havuzda vakit geçirdi.





Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şifalı suları ve modern yapısı ile kadınlara özel olarak şubat ayınca açılacak tesisle Yozgat'ın sınıf atladığını söyledi. Böyle bir tesisin Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığını söyleyen Vali Yurtnaç, "Burası tamamen kadınlara, hanımlara ait. Burada hem termal su var 30 derece, aynı zamanda eğlencesi de var. Hızlı treninin Yozgat’a gelmesi, seferlerin başlaması ile Ankara’dan, Kayseri’den çok sık buraya günü birlik müşteri geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da Yozgat’ın sosyal hayatında bir hareketlilik olacak. Burayı hanımlar kullanacak ama biz erkekler olarak ilk defa bir deneyelim dedik bir yanlış var mı, noksan var mı diye. Bundan sonra da hanımlar burada günlerini güzel şekilde geçirecekler, daha sağlıklı şekilde yaşayacaklar" dedi.





Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de Yozgat’ta kadınlara özel bir termal tesis kazandırılmış olmasının önemine dikkat çekerek, "Kadınlar için böyle bir yerin yapılması sevindirici. Çünkü Yozgat gibi küçük bir şehrin gerçekten buna ihtiyacı var" diye konuştu.





















