Kadınların korkulu rüyası: Çikolata kisti

Kadın doğum uzmanları ağrılı adet gören, kronik kasık ağrısı olan ve ilişkide ağrısı olan kadınların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı. Rahim içindeki her ay regl olmayı sağlayan tabakanın rahim dışına yerleşmesi ve çoğalması ile karakterize bir hastalık olan çikolata kistinin neden oluştuğunun tam olarak bilinmediğini uzmanlar, kistin içeriğinin tamamen çikolataya benzediği için bu ismi aldığını dile getiriyor.

BAZI KADINLARDA SEMPTOM OLMUYOR

Çikolata kisti yani endometriosizin en yaygın belirtilerinin adet dönemi öncesi ve sırasında ağrı (genellikle normal kramplardan daha şiddetli), cinsel birliktelik sırasında veya sonrasında ağrı, kısırlık, aşırı veya düzensiz kanama olduğunu vurgulayan uzmanlar, diğer semptomların yorgunluk, ağrılı barsak hareketleri, periyotlar halinde alt karın ağrısı, ishal ve/veya kabızlık, ve diğer barsak bozuklukları olduğu bildiriyor. Bazı endometriozisli kadınların hiçbir semptomu olmadığını da ekleyen uzmanlar, endometriozisli kadınların yüzde 30-40’ında kısırlık görüldüğünü ve hastalığın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıktığını söylüyor.

GERÇEK TANI AMELİYAT İLE KONULUYOR

Uzmanlar “Hastalarda kronik kasık ağrısı olması, adetleri sancılı olması, çocuk sahibi olmada zorluk (kısırlık) ve bazen de dışkılamada ve idrar yapmada sorunlara yol açabilen kronik bir hastalık olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçek tanısı ameliyatla konduğu için sağlıklı görünen kadınlardaki sıklığı tam bilinmemektedir” bilgilerini paylaşıyor.

GEBELİK, HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR

Endometriozis gelişimi için risk faktörlerinin olduğunu belirten uzmanlar, bu faktörlerin başında yaşın geldiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, "Üreme yaşındaki kadınlarda görülür. Beyaz ırkta daha sık görülür. Adetlerin sık ve yoğun olması, uzun sürmesi ve ağrılı olması belirtisi olabilir. Gebelik, endometriozis hastalığının görülme sıklığını azaltmaktadır. Birinci ve ikinci derece akrabalarda endometriozisi olanlarda görülme sıklığı artmaktadır. Aşırı alkol tüketimi, yağlı yiyeceklerle beslenme, fazla kahve ve kafein içeren içecekler neden olabilir. Zayıf ve uzun boylularda sık görülür. Çevresel kirlilik ve toksinler de oluşmasında etkilidir" diyor.

KANSER AMELİYATINDAN BİLE ZOR OLABİLİR

Endometriozis tedavisinde uygulanacak yönteme temel olarak hastanın şikayetlerine, yaşına, kistin büyüklüğüne, özelliklerine ve hastanın gebelik isteyip istememesine göre karar verildiğini anlatan uzmanlar, “Tedavide ilaçlar ve gerektiğinde de cerrahi yöntemler kullanılabilir. Endometriozis ameliyatları çok zor ve dikkatli yapılması gereken ameliyatlardır. Bazen endometriozis ameliyatı kanser ameliyatlarından bile daha zor olabilir. Bu ameliyatı yapacak jinekoloğun bu konuda uzmanlaşmış olması çok önemlidir. Çünkü endometriozis kalın bağırsak, idrar yolları ve idrar kesesini tutabilir ve ameliyatı yapacak cerrahın bu organlarla ilgili müdahaleleri yapabilecek cerrahi tecrübeye sahip olması gereklidir. Bekar veya çocuğu olmayan hastalarda ameliyat kararı çok dikkatli verilmelidir. Ameliyat gerektiren endometriozis hastalarında, ameliyatın laparoskopik olarak yapılması çok önemli ve hasta için avantajlıdır" açıklamalarında bulunuyor.

AYRINTILI BİR JİNEKOLOJİK MUAYENE

Çikolata kistlerinin tekrarlama riskinin yüzde 20 ile 40 arasında olduğunu ve hastayı ameliyat sonrası yakın takip etmek gerektiğini söyleyen uzmanlar, "Tekrarlama olmasın diye ameliyat sonrası hormon ilaçları verilir ve hasta istiyorsa gebelik önerilir. Çünkü gebelikte artan hormonlar kistin küçülmesini sağlar ve tekrarlamayı azaltır. Kasık ağrısı, adet sancısı ve ilişkide ağrısı olan kadınların mutlaka endometriozis olup olmadığını anlamak için ayrıntılı bir jinekolojik muayene olması gereklidir" önerilerinde bulunuyor.