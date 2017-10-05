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Kadir Topbaş Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti

İstanbul'un eski Belediye Başkanı Topbaş, yeni Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti; "İmam hatip eğitimi aldım, bizden FETÖ'cü çıkmaz' dedi

05.10.2017 - 13:02
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Kadir Topbaş Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti

İBB Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş, göreve yeni seçilen Mevlüt Uysal'ı Saraçhane'deki İBB binasında  ziyaret etti.

"İNZİVAYA ÇEKİLMEK ANLAYIŞIMIZ YOKTUR"

Topbaş,  İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a görevinde başarılar dileyerek, "Kendisini ayrıca takdir ettiğim Avukat Mevlüt Uysal'ın başkan olarak burada göreve başlaması beni de mutlu etmiştir. Kendisine ve mesai arkadaşlarına başarılar diliyor hayırlı olsun diyorum. Tabiki bilgilerimizi aktaracağız. Kitap, konferans başka bir şey olabilir. Bu şehirdeyim. İstikametimiz vatanımızın milletimizin geleceğine hizmetkar olmak. Bir kenara çekilmek, inzivaya çekilmek anlayışımız yoktur. İnşallah daha güzel şeyler yapılır. İnsanlık için varım bundan sonra..." diye konuştu.

Kadir Topbaş'tan yeni başkana ziyaret VİDEO

"BENİMLE GEÇİNEMEYEN TEDAVİYE MUHTAÇTIR"

"Bilirsiniz savaşları askerler kazanır, kahramanlıklar komutanların olur" diyen Topbaş, kendisiyle mesai yapan 76 bin çalışana teşekkür etti. "Kendi yapısal özelliğimdir. Kindar değilim. Kimseye kin gütmem. Hoşgörülü bir yapım var. Hiç geride kalmam. 'Bu da geçer yahu' diyerek, ilerleyen bir yapım var" şeklinde konuşan Topbaş, "Benimle geçinemeyen kendisini tedavi ettirsin. Benimle geçinemeyen tedaviye muhtaçtır. Kendisini gözden geçirsin derim. Çünkü ben herkesle geçinebilen birisiyim" dedi.

Kadir Topbaş Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti

"68 KUŞAĞINDANIM"

Her kesimden insanla iyi geçindiğini tekrarlayan Topbaş, "68 kuşağından birisiyim. O dönemde üniversite öğrencisi olan birisiyim. O dönemlerde ben aşırı sağ ve solun masalarında otururdum. Fakültede beraberce konuşurduk. Herkesle rahatlıkla diyalog kurabilen bir yapım vardır" dedi.

"DAHA ÖNCE DE İMAR DOSYALARINI İADE ETTİM"

İstifasının iddia edilen 5 imar dosyasıyla alakası olmadığını tekrarlayan Kadir Topbaş, "Bu kararım benim çok daha eski. Düşüncelerimde, değerlendirmelerimde hep bunları mütalaa ettiğim bir süreç vardı. Daha önce de dosya iade ettim bu belediyede. Yedikule Bostanları'nı iade ettim. Marmara Forumu iade ettim. İade ettiğim dosyalar vardı meclise, bunlarla hiç alakası yok" dedi.

Kadir Topbaş Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti

"BİZ FETÖ'CÜ OLAMAYIZ"

Kendisiyle ilgili iddialara da tepki gösteren Topbaş,"Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben imam hatip eğitimi almış, Işık lisesinden sonra İlahiyat eğitimi almış birisiyim. Dinini bilen, inancını bilen insan, Allah'la kul arasına kimsenin giremeyeceğini bilir. Biz bundan dolayı FETÖ'cü olamayız. Asla böyle bir yafta bize yapışmaz. İrtikap, şu bu filan. Burada şu kadar yıl, 105 milyar yatırım yapmış bir belediye olarak, hiçbir müteahhitle oturup ikili görüşmem yoktur. Bir tane müteahhit diyemez ki, 'başkan bizi çağırdı, şu işi bize yaptırdı' veya şunu dedi'" şeklinde konuştu. İlaç kullanmadığını, hastalığı olmadığını söyleyen Topbaş, " 'Kanser oldu başkan. Hastaymış, kalp varmış'. Geldiğimden beri bu söyleniyor. Gözlük dahi kullanmıyorum çok şükür" diye konuştu.

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