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Topbaş: Şemsi Ahmet Paşa camisine kazık çakılmayacak

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa camisinin avlu duvarlarında meydana gelen çatlaklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

23.06.2017 - 13:18
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar sahilinde yer alan, Mimar Sinan'ın son eserlerinden biri olan Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin bahçe duvarında oluşan çatlakların, denizi doldurma çalışmaları sırasında çakılan kazıklar nedeniyle olmadığını, çatlakların eski olduğunu söyledi.

PROJENİN O KISMI İPTAL EDİLDİ

Çakılan kazıkların kesileceğini, projenin o kısmının iptal edildiğini söyleyen Topbaş, caminin önünde yer alan kısımla ilgili düzenlemeyi bizzat kendisinin kaleme aldığını ifade etti.

Topbaş: Şemsi Ahmet Paşa camisine kazık çakılmayacak

Kadir Topbaş: Caminin içinde çatlak falan yok VİDEO

Kadir Topbaş'ın açıklaması;

Şemsi Ahmet Paşa camisininİstanbul'daki güzel eserlerden biri olduğunu söyleyen Topbaş, "Üsküdar sahilinden Harem'e doğru sahil boyunca yürüme bandını genişletmek ve orada yaşanan yoğunluğun rahat bir hale getirilmesi açısından İBB Projeler Daire Başkanlığı tarafından bir çalışma yapıldı. Bu çalışma Koruma Kurulu tarafından da onaylanmış, proje haline getirilmiş. Denize bir miktar kazıklar çakılmak suretiyle Şemsi Paşa Cami'nin önüne sirayet eden bir noktada yol genişletilmesi düşünülmüş. Şemsi Paşa Camii'nin içerisinde çatlak falan yok. Bahçe duvarlarında daha önce var olan çatlaklar var. Onların hepsi fotoğraflarla, belgelerle, raporlarla tespitli. Bu kazık çakma ile etkilenme değil." dedi.

"BİZZAT BEN KALEME ALARAK DÜZENLEME YAPTIM"

Kazıklama işleminin kısmen yapılmış olmasına rağmen projenin bu kısmının iptal edildiğini, diğer kısımların ise devam edeceğini belirten Topbaş, "Kazıklar kısmen çakılmış olmasına rağmen Şemsi Paşa caminin önüne dolgu yapılmadan, diğer taraflar devam edecek. Ön bölümü bizzat ben kendim kaleme alarak düzenleme yaptım. Şu an kısmen çakılmış olan kazıkların cami önündekilerin kesilmek suretiyle orası dolgu yapılmayacak, orasını pas geçeceğiz. Kazıklar sökülmeyecek, kesilecek, sökme işlemi esnasında sıkıntı yaşanabilir. Yürüyüş bandı olacak ama diğer taraflardaki uygulama devam edecek. Önemli eserler, dikkat etmemiz, hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Mesai arkadaşlarıma bu konuda daha hassas davranmalarını özellikle ifade ettim." diye konuştu.

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