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Kadirov ABD'ye İran konusundaki tavrından dolayı çıkıştı

Facebook ve Instagram hesapları ABD hükümetinin yaptırımları nedeniyle kapatılan Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Washington yönetiminin İran konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 17:23..
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Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Washington, aşırılık yanlısı içerik barındırmadığı sürece bilgi yayma hakkının herkes için olduğunu anlamıyor. Facebook ve Instagram beni engellediğinde sessiz kalan ancak İran hükümetinin protestolar sırasında Instagram ve Telegram'ı engellemesini kınayan ABD ikiyüzlü davranıyor" ifadelerini kullandı.

WASHİNGTON KİMİ İSTERSE ONU ENGELLİYOR

Facebook'un ifade özgürlüğü sunmadığını, ABD hükümetinin bir aracı olarak faaliyet yürüttüğünü savunan Kadirov, "Washington kimi emrederse, o kişileri engelliyorlar" diye ekledi.

23 Aralık’ta Kadirov’un Instagram ve Facebook takipçileri, Çeçen liderin hesaplarının 'ulaşılamaz' olduğu mesajıyla karşılaşmıştı. Çeçenistan Milli Politikalar, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Cambulat Umarov, konuyla ilgili yaptığı  açıklamada Kadirov’un hesaplarının 'ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine  provokasyon amacıyla gerçekleştirilen siber saldırısı sonucu' bloke edildiğini iddia etmişti.

 

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