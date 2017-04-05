Kadroya geçen sözleşmeliye tayin müjdesi

Danıştay, sözleşmeli personelken 2013'te memur kadrosuna atanan hemşirenin, eş durumu mazeretiyle beş yıllık süre dolmadan başka kuruma nakline imkan tanıyan İdare Mahkemesi kararını onadı.

Sözleşmeli personelken 6495 sayılı Kanun'la memuriyet kadrosuna atanan hemşire, asker olan eşinin Çanakkale Gökçeada'da görev yapması dolayısıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu emrine atanması için bağlı çalıştığı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden muvafakat istedi.

İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇTI

Bu talebi reddedilen hemşire, rektörlüğünün işleminin iptali için Sivas İdare Mahkemesinde dava açtı. İdare Mahkemesi, dava sonucunda hemşirenin lehine karar verdi. Davacı hemşirenin eşinin Gökçeada Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5. Komando Alayında görev yaptığı, kurumda "stratejik personel" statüsünde bulunduğu, bu yüzden kendisinin tayin isteme yetkisi mümkün olmadığı kaydedildi.

EŞİNİN YANINA GİDEBİLİR

Kararda, "Bu durumda, aile birliğinin ancak davacının, eşinin yanına gitmesi halinde sağlanabileceği, aile birliğinin korunması amacıyla davacının Kamu Hastaneleri Kurumuna atanması amacıyla muvafakat verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." denildi.

DANIŞTAY KARARI ONADI

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, İdare Mahkemesinin bu kararını Danıştay'da temyiz etti. Danıştay ise İdare Mahkemesinin kararının dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğuna ve bozulmasını gerektirecek bir durum bulunmadığına hükmederek kararı onadı.