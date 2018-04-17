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Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

160 adet zırhlı Kirpi için hazırlanan RPG roketlerine karşı koruma sağlayan Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi'nin entegrasyonu tamamlandı.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 06:06..
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Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

ROKETSAN, TSK envanterinde bulunan tank ve zırhlı araçların çukur imla haklı tanksavar roketlerine karşı beka yeteneğini artırmak maksadıyla yaptığı Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi'nin entegrasyonu 160 zırhlı Kirpi'de tamamlandı.

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

Savunma Sanayii tarafından yapılan açıklamada;
"160 adet Kirpi zırhlı aracımıza, RPG roketlerine karşı koruma sağlayan Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi’nin entegrasyonu tamamlandı." ifadelerine yer verdi.

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

Sosyal medya hesabı Twitter'dan takipçilerine son durumu açıklayan Savunma Sanayii, zırhlı Kirpilerin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi ile donatılmış halinin fotoğraflarını paylaştı.

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

Twitter'dan yapılan açıklamaya binlerce beğeni gelirken, askerlerimizin daha az hasar alması için yapılan projelerin çoğaltılması istekleri de geldi.

Sosyal medyada kullanıcılar Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi ve zırhlı Kirpilere büyük ilgi gösterdi.

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

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