Kağıt toplayıcısı kızın yardımına simitçi koştu

Günlük hayatta sokaklarda gördüğümüz ve kimilerinin aşağılık duygularla yaklaştığı kağıt toplayıcılar geri dönümüşümün önemli bir parçası.

Onlar sokaklardaki atık kağıtları toplayarak ağaçların kesilmesini engellemede büyük rol oynuyorlar. Ancak bazıları vücutlarına çok büyük gelen arabalarını kullanmada zor anlar yaşıyor.

YARDIMA SİMİTÇİ KOŞTU

Görüntülerdeki küçük kız, boyundan büyük kağıt toplama aracını devirmek için epey uğraştı ancak başarılı olamayınca onun yardımına aynı şekilde sokaklarda ekemek parası için koşturan simitçi yetişti.

Halinden anlayanın, halinden anlamak VİDEO