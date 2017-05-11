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Kağıt toplayıcısı pompalı tüfekle dehşet saçtı

Topladığı kağıtların ödemesini almak için depoya gelen kağıt toplayıcısı, pompalı tüfekle 8 kişiyi vurdu.

11.05.2017 - 16:53
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Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Bakkaloğlu Caddesi'nde bulunan Akdoğan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Merkezi'nde saat 12.30'da meydana geldi.

SIRA KAVGASI KANLI BİTTİ

Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı ile geçinen Faruk Satar iş yerinin muhasebe bölümüne geldi. O sırada kendisi ile birlikte ödeme almaya gelen bir kişi ile sıra kavgasına giren Satar, daha sonra hızla iş yerinden ayrıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra evinden aldığı pompalı tüfekle iş yerine gelen Satar, rastgele etrafa ateş etmeye başladı.

Kağıt toplayıcısı pompalı tüfekle dehşet saçtı

ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER YARALANDI

Satar'ın hedef gözetmeksizin ateş etmesi sonucu içlerinde iş yeri çalışanı ve müşterilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Satar, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 8 kişi için olay yerine çok sayda ambulans sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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