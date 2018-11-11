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Kağıthane'de 6 katlı binada yangın

6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle çatıya sıçrarken, dairelerin zilleri çalınarak bina sakinlerinin dışarı çıkması sağlandı.

DHA | 11.11.2018 - 08:10..
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Ortabayır Mahallesi Aydere Caddesi üzerinde 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında alevlerin çatıya sıçramasıyla büyüdü. Çevredeki vatandaşlar alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra apartmanın daire kapılarını çalarak bina sakinlerinin apartmandan çıkmasını sağladı.

Mahalle sakinleri endişeli gözlerle yangının söndürülmesini izledi.

Kağıthane'de 6 katlı binada yangın

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İtfaiye ekipleri merdiven aracını kullanarak çatıdaki alevlere müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Kağıthane'de 6 katlı binada yangın

Kağıthane'de 6 katlı binada yangın

Kağıthane'de 6 katlı binada yangın

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