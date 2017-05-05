Kağıthane'de kuyumcu soygunu

Olay Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, 51 numarada bulunan kuyumcu dükkanında saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Otomobil ile kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi dükkanın kepengini levye yardımıyla kırarak içeriye girdi.

Tezgahta bulunan yaklaşık 30 bin lira değerinde ziynet eşyasını alan şüpheliler daha sonra geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri kuyumcu dükkanında ve çevresinde delil incelemesi yaptı.

"SOYGUNCULARDAN BİRİSİ BANA SİLAH ÇEKTİ"

Olayın görgü tanığı taksi şoförü Ali Aygün, “Yukarıdan bir bayan bağırıyordu hırsız var diye bende arabamı yıkamaya vermiştim. Çığlıklar üzerine koşarak geldim. Otomobilin plakasını almaya çalışıyordum. Şüphelilerden birisi bana silah çekerek uzaklaşmamı söyledi. 4 kişilerdi. Ellerinde poşet vardı" dedi. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.









