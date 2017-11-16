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Kahraman çoban köpekleri, sürüye saldıran ayıyı kovaladı

Ankara'da, çoban köpeklerinin büyükbaş hayvan sürüsüne saldıran ayıyı kovaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

16.11.2017 - 12:24
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Ankara'nın Kızılcahamam'ın Çakmak Örencik Mahallesi merasında Burhan Gümüşay'ın otlattığı büyükbaş hayvan sürüsüne, dün akşam saatlerinde bir ayı saldırdı. Sürüyü koruyan 3 çoban köpeği, ayıyı görüp, hızla yanına koştu. Köpeklerin saldırdığı ayı, sürüden uzaklaştı, ardından da ormanlık alana kaçtı.

AYI ORMANA KAÇTI

Çoban köpeklerinin ayıyı kovalaması, Gümüşay tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayı anlatan Burhan Gümüşay, “Bir anda ve sessizce sürüye bir ayının saldırdığını gördüm. O an çoban köpekleri de ayıyı fark ederek, birlik olup ayıya saldırdı ve uzaklaştı. Ayı ormanlık alanda gözden kayboldu. O anları cep telefonu kamerama çektim. Şükürler olsun, ayı hayvanlarımıza ve bana zarar vermeden uzaklaştı.” dedi.

Çoban köpekleri sürüye saldıran ayıyı kovaladı VİDEO

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