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Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Semih Terzi'yi etkisiz hale getirmeye giderken kameraya yansıyan kahraman şehidimizin kararlılığı gözlerinden okunuyordu.

AA | 20.02.2018 - 07:19..
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Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Tarih 15 Temmuz 2016... FETÖ'ye hizmet eden alçaklar, kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın eden vatandaşlar; göğüslerini tanklara siper etti, darbecilere büyük bir tokat vurdu.

KAHRAMAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

Meydanlarda büyük bir cesaret gösteren vatanseverlerin yanında darbenin seyrine yön veren bir kahraman vardı. Onun adı Ömer Halisdemir...

15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı teslim almaya gelen hainlerin planlarını tek başına bozdu.

ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı "Darbeci Semih Terzi'yi etkisiz hale getir" emrini tereddütsüz kabul eden kahraman şehidimiz, görevini yerine getirmeye giderken, kameralara yansıdı.

Hayatını kaybedeceğini bir an bile düşünmeden, emin adımlarla koridorda yürüyen şehit Ömer Halisdemir'in kararlılığı yüzünden okunuyordu.

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

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