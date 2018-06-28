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Kahramanmaraş şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kazıktepe mevkiinde terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit düşen korucu Fatih Güngör son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 28.06.2018 - 14:51..
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Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kazıktepe mevkisinde dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen askerlere, PKK terör örgütü mensuplarınca saldırı yapıldı.

BİR UZMAN ÇAVUŞ İLE BİRLİKTE ŞEHİT OLMUŞTU

Saldırı sonrası çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ve korucu Fatih Güngör (25) şehit oldu. Şehit korucu Fatih Güngör’ün için öğle namazını müteakip Çağlayancerit’in Kale Mahalle Meydanı’nda cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi askerler tarafından omuzlara alınarak kaldırıldı.

Kahramanmaraş şehidi son yolculuğuna uğurlandı

3 erkek ve 2 kız kardeşi bulunan ve bekar olan şehit Güngör’ün cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Kahramanmaraş kent protokolü katıldı.

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