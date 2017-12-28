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Kahramanmaraş 'ta iş aramaya çıkan kızın çantası bulundu

Kahramanmaraş'ta iş aramak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül'ün çantası bulundu.

DHA | 28.12.2017 - 01:36..
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Polis ve AFAD'ın oluşturduğu yaklaşık 100 kişilik bir ekibin aradığı Fatmagül Berk'in çantası, dere yatağındaki zeytinlikte bulundu.

Kahramanmaraş 'ta iş aramaya çıkan kızın çantası bulundu

ÇANTASINDAN KİMLİK VE TELEFONU ÇIKTI

Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Fatmagül Berk, iddiaya göre saat 11.30 sıralarında iş aramak amacıyla İŞKUR'a gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kıza bir türlü ulaşamayan ailesi saat 22.00 sıralarında polisten yardım istedi.

Ekipler Fatmagül Berk'i ararken, akşam saatlerinde 85 yaşındaki Halil Torun, Yunus Emre Mahallesi'nde dere yatağındaki zeytinlikte bir kadın çantası buldu. Yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çantayı incelerken kayıp olarak aranan Fatmagül'ün kimliğini ve cep telefonunu buldu.

Kahramanmaraş 'ta iş aramaya çıkan kızın çantası bulundu

5 SAATLİK ÇALIŞMA SONUÇ VERMEDİ

Çantanın bulunması üzerine bölgeye polis ve AFAD'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Yaşlı adam da bölgeye getirilerek çantayı bulduğu yeri tarif etmeye çalıştı.

Ekipler ellerinde fenerlerle dere yatağı ile çevredeki inşatlarda genç kızı aradı ancak yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. Arama çalışmalarının yarın sabah devam edeceği bildirildi.

Kahramanmaraş 'ta iş aramaya çıkan kızın çantası bulundu


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