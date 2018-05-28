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Kahramanmaraş'ta 2 Suriyelinin olduğu araç nehre düştü: 1 ölü

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesinde otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA | 28.05.2018 - 06:21..
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Suriye uyruklu Muhammed ve oğlu Talha Loş, bir restoranda yemek yedikten sonra evlerine gitmek için araçlarına bindiler. Bir süre sonra kontrolden çıkan otomobil Ceyhan Nehri'ne düştü.

Kahramanmaraş'ta 2 Suriyelinin olduğu araç nehre düştü: 1 ölü

BABA LOŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Talha Loş kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, baba Muhammed Loş dalgıç ekipleri tarafından çıkartıldı.

Baba-oğul 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Loş hastanede hayatını kaybetti, Talha Loş'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nehre düşen araç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta 2 Suriyelinin olduğu araç nehre düştü: 1 ölü

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