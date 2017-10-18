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Kahramanmaraş'ta baba oğul tartışması ölümle bitti

şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, tartışma sırasında babasını bıçaklayarak öldürdü.

18.10.2017 - 07:10
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Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Aydın Ö. (57), evdeki işlere yardım etmediği gerekçesiyle oğlu Recep Ö. (26) ile tartışmaya başladı.

15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Psikolojik sorunları bulunduğu ve bir süre önce şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Recep Ö, tartışmanın ardından televizyon izleyen babasını vücudunun 15 yerinden bıçakladı.

Aydın Ö'nün diğer oğlu bir süre sonra eve gelip babasını kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kahramanmaraş'ta baba oğul tartışması ölümle bitti

KATİL GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen baba Aydın Ö'nün cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Katil zanlısı Recep Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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