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Kahramanmaraş'ta görev yapan imamın motosiklet aşkı

Kahramanmaraş’ta 52 yaşındaki imam Mehmet Emin Aslantürk, kendisiyle aynı yaştaki motosikletine imam odasında gözü gibi bakıyor.

İHA | 08.01.2018 - 09:52..
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Kahramanmaraş’'ın Dulkadiroğlu ilçesi, İsmet Paşa Mahallesi’ndeki bir mescitte görev yapan Mehmet Emin Aslantürk, 1966 model motosikletini 4 yıldır imam odasında muhafaza ediyor.

NAMAZ ÖNCESİ BAKIM YAPIYOR

Vakit namazları öncesi motosikletinin tozunu alıp bakımını yapan Aslantürk, gözü gibi baktığı motosikletini kış aylarında dışarı çıkarmıyor.

Tutkunu olduğu motosikletiyle aynı yaşta bulunan Aslantürk, geçmişte farklı motosikletler kullandığını ve atlatmış olduğu bazı hastalıklardan dolayı motosikleti artık kullanamadığını söylüyor.

Kahramanmaraş'ta görev yapan imamın motosiklet aşkı

"NOSTALJİ OLSUN DİYE ALDIM"

Motosikletin yanı sıra kedileri de çok sevdiğini belirten Aslantürk, “Çok kedi besledim çok da motosiklet kullandım, fakat hiçbir şekilde bu motosiklet gibisini görmedim. Bu motosiklet bana tiryakilik veriyor. Bu motosiklet 1966 model ve alalı 3-4 yıl oldu, daha önce de bu modellerde birçok motosikleti kullandım. Bu motosikleti de sırf nostalji olsun diye aldım.

Fakat geçirmiş olduğum bazı hastalıklardan dolayı artık kullanamıyorum. Bu aşkım olan motosikleti de kendi odamda yanı başıma alarak ve günlük bakımlarını yaparak muhafaza ediyorum. Kedi ise insanı rahatlatır negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürür, kedileri de çok seviyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta görev yapan imamın motosiklet aşkı

Kahramanmaraş'ta görev yapan imamın motosiklet aşkı

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