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Kahramanmaraş'ta iş başvurusu için metrelerce kuyruk

Kahramanmaraş'ta bin 300 kişinin alınacağı 6 aylık işe başvuru için uzun kuyruklar oluştu.

İHA | 24.04.2018 - 16:28..
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Kahramanmaraş'ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 300 kişinin istihdam edileceğini duyan vatandaşlar, İş-Kur binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar kayıt yaptırabilmek için adeta birbiriyle yarışırken, başvuruda bulunanların çoğunun kadınlardan oluştuğu görüldü.

Kahramanmaraş'ta iş başvurusu için metrelerce kuyruk

KURAYLA BELİRLENECEK

Başvuru sayısının bin 300'ü aşması halinde işe alınacaklar noter huzurunda kura çekimiyle belli olacak. Hak sahipleri, 6 ay boyunca çalışma fırsatı bulacak.

Kahramanmaraş’ta 6 aylık iş için metrelerce kuyruk VİDEO

İşe girecek vatandaşlar çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitime bağlı okulların çevre düzeni, ağaçlandırma, park düzenlenmeleri, vadi ve derelerin ıslahı, erozyon engelleme çalışmalarında çalışacak.

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