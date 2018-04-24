Kahramanmaraş'ta iş başvurusu için metrelerce kuyruk

Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

Niğde'de hakkında yakalama kararı bulunan ve gizlenmek için "çarşaf" giydiği belirlenen kişi tutuklandı.

Muhteşem sahil şeridinden kayalık adalara kadar, dünyanın en çarpıcı manzaralarının arasından uçup gideceğiniz Donegal Havalimanı'na hoş geldiniz.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

1 Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü Muhalefetin ortak adayı Abdullah Gül olur mu sorusuna kulislerde yanıt arandığı günlerde Gül ve Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bir araya geldi. Gül'ün çevresinden "Olağan bir görüşme." yorumu yapıldı.

2 Samsat'ta deprem paniği Adıyaman’ın Samsat ilçesinde gece saatlerinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken, 39 kişi yaralandı.

3 SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından dolayı Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini, Türkiye'nin buna hazır olmadığını söyledi.

4 Muharrem İnce'nin morali bozuk 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce'nin grup toplantısında üzgün olduğu dikkatlerden kaçmadı.

5 Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi CHP Genel Başkanı, bir partinin başka bir partiye milletvekili göndermesini 'ihanet' olarak değerlendirmişti.

6 Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti sıralarına parmak sallayan CHP'li Özgür Özel hakkında, "Aşağıda olsam, dersin en büyüğünü verirdim." dedi.