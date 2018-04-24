Kahramanmaraş'ta iş başvurusu için metrelerce kuyruk

Kahramanmaraş'ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 300 kişinin istihdam edileceğini duyan vatandaşlar, İş-Kur binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar kayıt yaptırabilmek için adeta birbiriyle yarışırken, başvuruda bulunanların çoğunun kadınlardan oluştuğu görüldü.
KURAYLA BELİRLENECEK
Başvuru sayısının bin 300'ü aşması halinde işe alınacaklar noter huzurunda kura çekimiyle belli olacak. Hak sahipleri, 6 ay boyunca çalışma fırsatı bulacak.
Kahramanmaraş’ta 6 aylık iş için metrelerce kuyruk VİDEO
İşe girecek vatandaşlar çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitime bağlı okulların çevre düzeni, ağaçlandırma, park düzenlenmeleri, vadi ve derelerin ıslahı, erozyon engelleme çalışmalarında çalışacak.