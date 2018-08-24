Kahramanmaraş'ta korkutan yangın

9. katta çıkan yangında maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangını söndürme işleminde görevli olan bir itfaiye eri dumandan etkilendi.





YANGIN TESİTATTAN ÇIKTI

Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Doğukent sitesi A Blok’un 9. katında elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahiplerinin söndürme çalışmaları sonuçsuz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı.



