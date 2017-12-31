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Kahramanmaraş'ta mazot hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş'ta iş makineleri ve kamyonlardan mazot çalan 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA | 31.12.2017 - 02:42..
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda değişik tarihlerde kamyonlardan ve İş makinelerinden depo kapağı kırarak yüklü miktar mazot hırsızlığı yaptığı tespit edilerek yakalanan şüpheliler sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta mazot hırsızları tutuklandı

Mazot hırsızlığı olayları ile ilgili şüpheli olarak tespit edilen Serdal T. Şeref G. Hasan E. ve Eymen C. yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.
Her iki hırsızlık grubu suçlarını itiraf etti ve 4 şüpheli sevk edildiği Adliye tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş'ta mazot hırsızları tutuklandı


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