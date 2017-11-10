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Kahramanmaraş'ta PKK propagandasına 8 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

10.11.2017 - 09:53
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Irak'ın Şengal kentinde 2015 yılında öldürülen PKK'lı bir teröristin cenazesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan örgüt propagandası yapılan görüntülerle ilgili polis çalışma başlattı.

PKK SLOGANLARI ATMIŞLARDI

Çalışmalar sonunda PKK lehine sloganlar atan kişilerin Mehmet Eren T., Mustafa T., Salman S., Yaşar İ., Tekin Y., Hamza T., Mesut G., Doğan N., Aziz T. ve Güneş T. olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş'ta PKK propagandasına 8 tutuklama

EVLERİNDEN ALINDILAR

Kimlikleri saptanan şüpheliler, polis tarafından evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerinde suç unsurları ile yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aziz T. ve Güneş T. adli kontrol şartıyla salıverilirken; Mehmet Eren T., Mustafa T., Salman S., Yaşar İ., Tekin Y., Hamza T., Mesut G. ve Doğan N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta PKK propagandasına 8 tutuklama

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