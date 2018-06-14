Sel sularından en çok etkilenen merkez Dereobası mevkiinde suda sürüklenen araçlar birbirine çarparak durabildi. Yoldan hızla akan sel suları arasında minibüste mahsur kalan araç şoförü ise bir süre çaresizlik içinde kurtarılmayı bekledi.

SULAR YÜKSELİNCE ARAÇIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Ancak sular yükselmeye başlayınca minibüsün camından aracın tavanına çıkan şoför diğer araçların üzerinden atlayarak suyun daha az olduğu kaldırıma ulaşmayı başardı. Bu anlar ise bir binadan seli çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta şoför, selden saniyelerle kurtuldu