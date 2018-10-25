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Kahvehanede silahlı kavga: 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

İHA | 25.10.2018 - 00:09..
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Aralarında husumet bulunan iki grup bir kahvehanede karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

POLİS ARACINA DA KURŞUN GELDİ

Kahvehanedeki bazı vatandaşlara da kurşunun isabet ettiği kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay sırasında kahvehaneye intikal eden polis ekiplerinin aracına da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Ali E. ile Süleyman E. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Süleyman E. yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Zekeriya Uğur T., Halil İbrahim Ç., Erkan I. ve Sinan T.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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