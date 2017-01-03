Kahvehanelerde terör propagandası yapanlar tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan kahvehanedeki konuşma videosu nedeniyle gözaltına alınan Ayşegül Başar ve konuşma sırasında orada bulunduğu iddia edilen Hamit Dışkaya polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME SUÇU

Savcılık sorgularının ardından iki şüpheli "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

HER İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan şüphelilerden Ayşegül Başar ifadesinde, "O tarihte bir saldırı oldu. Onca insan hayatını kaybetti. Arkadaşımızla konuştuk ve mahallemizde bir farkındalık yaratmak için bu ve benzeri insanlara dikkatli olmaları konusunda bir konuşma gerçekleştirdik. Biz o mahallenin çocuklarıyız. Konuşmanın metninde ’laiklik’ dışında kin veya öfkeye sebep olacak bir söz yoktur. Laiklik anayasamızın en temel maddesidir" dedi.

"KENDİM TESLİM OLDUM"

Hamit Dışkaya ise kendisinin teslim olduğunu belirtti. Şüphelinin avukatı Aziz Aytaç, "Kahvehanede bulunması tamamen tesadüf. Orada açıklama yapanları tanımamaktadır" dedi.

Kahvehane'de terör propagandası yapan Ayşegül Başar İZLE