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Kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne bulundu

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 60 yaşındaki Hüsniye Avcı, geçirdiği kalp krizi sonrası yatırıldığı özel hastanede, kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne olduğunu öğrendi.

İHA | 09.01.2018 - 14:59..
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Balıkesir'de 2009 yılında tıp fakültesi hastanesinde safra kesesi ameliyatı geçiren Hüsniye Avcı'nın kalbinde, 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası yatırıldığı özel hastanede, 3 buçuk santim uzunluğunda iğne olduğu tespit edildi.

Avcı, iğnenin çıkartılması için tecrübeli doktor arayışında olduklarını söyledi.

İĞNE HALA KALBİNDE

Eşinin hayatında başka hiçbir ameliyat geçirmediğini söyleyen Cemil Avcı, "Eşim 2009 senesinde Balıkesir Tıp Fakültesinde safra kesesi ameliyatı geçirdi. Başka da bir ameliyat geçirmedi. Daha sonra İstanbul'da ikamet ettiğimizden dolayı İstanbul'da bir rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırdık. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalbinde 3 ya da 4 santim uzunluğunda bir cisim tespit edildi. Daha sonra bu cismin iğne olduğu söylendi" dedi.

Kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne bulundu

Öğrendikleri haber karşısında şok olan Avcı ailesi oğulları Hüseyin Avcı'nın ikamet ettiği Balıkesir'e döndü. Balıkesir'de açık kalp ameliyatına girdiklerini belirten Cemil Avcı, "Balıkesir'de açık kalp ameliyatı yaptılar ancak o iğnenin kalbin içinde olduğunu tespit ettiler. İğneyi alamadılar ve riskli olduğunu söylediler. Ve iğne halen kalbin içinde durur vaziyette görülmektedir" şeklinde konuştu.

"DÜNYADA DÖRDÜNCÜ, TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAŞANDI"

Kalpte bulunan iğnenin dünya genelinde dördüncü, Türkiye'de de ilk defa yaşandığını söyleyen Avcı, "Edindiğimiz bilgilere göre başımıza gelen bu vaka dünya genelinde dördüncü kez görülmüş. Türkiye'de de ilk defa bizim başımıza gelmiş. Bunu doktorlar da teyit ettiler zaten. Ayrıca internetten edindiğimiz bilgiler de bunu doğruladı. Bizim Sağlık Bakanlığından bir isteğimiz var. Bu ameliyatı yapabilecek doktor veya hastane arıyoruz. Derdimize deva olacak bir hekim arıyoruz" şeklinde konuştu.

Kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne bulundu

Avcı, "Biz İstanbul'da oturuyoruz. Kalp krizi geçirdim. Orada özel bir hastaneye götürdüler. Orada kalbimin içerisinde 3 buçuk santim büyüklüğünde iğne tespit ettiler. Orada kimsemiz olmadığı için ve çocuklar Balıkesir'de olduğu için Balıkesir' geldik. Devlet hastanesinde ameliyat olduk. Doktorumuz bunun riskli olduğunu ve cismi alamadıklarını söyleyip tekrar kapattılar. 1 buçuk aydır yatıyorum. Nefes sıkıntım var. Türkiye sevdalısı Başbakanımdan, Cumhurbaşkanımdan bana yardım etmelerini istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerin duası hepimizin üzerine olsun inşallah" dedi.

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