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Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı

Hindistan'da bir kişi, dört ay boyunca kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı.

AA | 29.11.2017 - 15:36..
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BBC'nin haberine göre, polis yetkilisi İmran Kureşi, dört ay boyunca ülkenin güneyinde kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çalan Vasudev Nanaiah'ın gözaltına alındığı kaydetti.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kureşi, genellikle büyük bavullarla seyahat eden Nanaiah'ın ekim ayında kaldığı bir otelden televizyon çalmaktan yakalandığını daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest bırakıldıktan sonra televizyon çalmaya devam ettiğini belirtilen Nanaiah'ın çaldığı televizyonlardan birini satmaya çalışırken tekrar yakalandığını ifade etti.

Nanaiah hakkında ellerinde çok fazla dosya olduğunu belirten Kureşi, mahkemenin şüphelinin psikolojik yardım alıp almaması konusunda karar vereceğini söyledi.

Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı



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