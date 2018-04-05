Kaldırımda yürüyen genç kız kamyonetin çarpmasıyla öldü

Dün saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi'nde, Suriyeli olduğu belirtilen sürücü yönetimindeki kamyonetin, yokuş aşağıya inişte freni boşaldı.

Hızlanan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev'e çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kazada, üniversiteli Sema ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sema Yönev, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sema Yönev, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sema Yörev’in Giresunlu olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası kaçan kamyonetin Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.