Kaldırımlar dolu olunca yoldan yürüdü, minibüs çarptı

Sarıyer'de dün saat 13.00 sıralarında, Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinden Emirgan'a doğru yürüyüş yapan bir kişi, “Park etmek yasaktır" uyarı tabelasına rağmen kaldırıma park edilmiş araçlar nedeniyle bir süre yolda yürümek zorunda kaldı.

AYAĞI ARAÇLARIN ARASINDA SIKIŞTI

O sırada yolda yürüyen kişiye, Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden Recep Meşe'nin kullandığı 34 JH 984 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs ile kaldırımdaki otomobil arasında sıkışan kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme başlattı.

"YAYAYA ÇARPMAKTANSA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPMAK İSTEDİM"

Kazaya karışan aracın sürücüsü Recep Meşe, “Adam yolda yürüyordu. Kaldırımda araçlar park etmişti. Ben de Sarıyer istikametine doğru giderken, frene bastım ama arabanın durmayacağını anladım. Yayaya çarpmaktansa park halindeki araçlara vurmak istedim. Ben de adamın kendini kurtardığını zannettim ancak ayağı aracın arasında kalmış." dedi.

"YAYALARA YÜRÜYECEK YOL YOK"

Araçların kaldırımları işgal ettiği için insanların yolda yürümek zorunda kaldığını belirten mahalle sakini Arbil Uzunhekim “Burası çok işlek bir yol ve virajlı bir yol. Burada maalesef insanlar virajı hızlı alıyorlar. Burada sürekli kaza oluyor. Artık yeter. Buraya rica ediyoruz 4-5 tane yavaşlatıcı tümsek yapsınlar. İnsanlar hafta sonu özgürce bisiklete binmek, yürüyüş yapmak istiyorlar. Burada yürümeye hakları yok mu? Belediyeye de sesleniyorum. Valeler buraları esir almış durumda. Yayalara yürüyecek, bisikletlilere de gidecekleri yol yok. Araçlar kaldırımlara park ediliyor. Valeler burada rant peşinde." dedi.