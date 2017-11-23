Kelimatu Dağı'nın en tepesinde yer alan üç gölün hepsi de farklı renklerde. Biri deniz mavisi, biri turkuaz mavisi bir diğeri ise koyu kahverengi.

Kelimatu Dağı'nın nefes kesen gölleri İZLE

MİNERALLER GÖLÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Volkanik gaz aktivitesinin çok sık yaşanması gölde farklı mineraller oluşmasına ve gölün renginin değişmesine neden oluyor.

Kelimatu Dağı'nın nefes kesen gölleri- FOTO GALERİ



HER YIL BİNLERCE TURİST GELİYOR

Her yıl binlerce turist, sadece bu güzel görüntüyü görmek için Endonezya'ya akın ediyor.