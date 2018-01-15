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Bakan Elvan: İşsizlikte tek haneli rakamlara hızla yaklaşıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, yazılı açıklamasında, Ekim 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

AA | 15.01.2018 - 14:54..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İşsizlik oranının, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, son dönem verilerinin işsizlikte hedef olan tek haneli rakamlara yaklaşıldığını teyit ettiğini belirtti.

Bakan Elvan: İşsizlikte tek haneli rakamlara hızla yaklaşıldı

SON 5 AYDA ÖNCEKİ YILA GÖRE 1 MİLYONUN ÜSTÜNDE İSTİHDAM ARTIŞI

"Son beş aydır bir önceki yılın aynı aylarına göre 1 milyonun üzerinde net istihdam artışı olmuştur. Ekimde bir yıl içinde oluşturulan net ilave istihdam 1 milyon 378 bin kişiye ulaşmış ve son 3 yılın en yüksek istihdam artışı gerçekleşmiştir. Rakamlar ekonomimizin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğinin ve istihdam oluşturma kapasitesinin giderek arttığının bir göstergesidir." ifadesini kullanan Elvan, sanayi üretim endeksi verilerinin de ilerleyen dönemde işsizlikteki gerilemenin devam edeceğine işaret ettiğine dikkati çekti.

2018'DE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İŞSİZLİĞE ETKİ EDECEK

Elvan, 2017 başında uygulamaya konulan istihdam teşviklerinin etkisinin yılın ikinci yarısından bu yana etkilerini artırarak gösterdiğini vurgulayarak, "Bu teşviklere ilave olarak 2018 yılı için açıkladığımız yeni istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde işsizlik üzerinde etkisini güçlü bir şekilde göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, iş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artış eğiliminin bugün de devam ettiğini ifade ederek, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranının 0,7 puan artarak yüzde 53,1'e yükseldiğini aktardı.

Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranındaki artışın hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

TARIM İSTİHDAMININ KATKISI POZİTİF

"Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranlarının yanında daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması, ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir. Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı ayına göre 188 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artış eğilimi de sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dahil) 961 bin kişilik artış kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır."

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