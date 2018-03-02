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Kamboçya'da yeni yıl kutlamaları

Çin'in yanı sıra Kamboçya ve Brezilya gibi ülkeler de inançlarından dolayı Yeni Yılı çok ilginç geleneklerle kutluyor.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 11:21..
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1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Çin; 16 Şubat günü Horoz Yılı'ını geride bırakarak Köpek Yılı'na girdi. Çin'de yeni yıl; Ay Takvimi'ne göre belirleniyor ve bu inanışı benimseyen ülkelerde Yeni Yıl tarihi, Milâdi Takvimi kullanan diğer ülkelere göre değişiklik gösteriyor.

Kamboçya'da yeni yıl kutlamaları

KÖPEK YILI HEYECANLI GEÇECEK

12 hayvanlı Çin Ay Takvimi'ni kullanan Kamboçya, Brezilya gibi ülkeler var. 60 yılda bir yaşanan Köpek Yılı, bu takvime göre bu yıl oldukça heyecanlı geçecek. Yetkililer; Köpek Yılı'nın doğal afet ve siyasi gerilimlerin yanı sıra borsalarda düşüşe neden olacağı ifade de etti.

Dünyada yaşanan 3 büyük deprem 'Köpek Yılı'nda meydana gelmiş ve İran'da 132, Ekvador'da 115, Japonya'da 51 kişi yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Kamboçya'da yeni yıl kutlamaları- FOTO GALERİ

Kamboçya'da yeni yıl kutlamaları

KAMBOÇYA'DAKİ KUTLAMALARDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeni Yılı kutlamalarının son günlerinde bazı ülkeler, festival düzenlendi ve festvial özellikle Kamboçya'da ilginç görüntülere sahne oldu.

Festival; bereket getirileceği düşünülen aslan dansıyla başladı. Ardından da bıçak ve şişlerle çeşitli tehlikeli gösteriler yapıldı.

Kamboçya'da yeni yıl kutlamaları

ÇİN GELENEKLERİ KAMBOÇYA'DA YAŞIYOR

Kamboçya Başkan Yardımcısı ve Kraliyet Sarayı Bakanı Kong Sam Ol, bu festivalle Çin- Kamboçya ilişkilerinin en üst seviyeye taşındığını belirtti. Ayrıca Ol, Çin'in geleneklerini ülkelerinde yaşatmak istediklerini de ifade etti.

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