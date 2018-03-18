taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,70
PETR
66,1300

Kamerun'da 40 kişi kaçırıldı

Kamerun'un güneybatısındaki İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde, 40 kişinin ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

AA | 18.03.2018 - 00:08..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kamerun Sınav Ofis Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ivo Leke Tambo, basına yaptığı açıklamada, Döşang kentine bağlı Alou semtinde 30'u üniversite öğrencisi 40 kişinin ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığını söyledi.

"SİZLERİ UYARMIŞTIK" DEDİLER

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma Bakari ise rehineleri bulmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Yerel kaynaklar, kaçırılan kişilerin, 2 Mart'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya teşekkür mitingine katılanlar olduğunu öne sürdü. Öte yandan, ayrılıkçıların kurduğu Ambazonya Defans Gücü, kaçırılma anına ait videoları sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde yüzü maskeli ve silahlı kişiler rehineleri otobüsten indirirken, "Sizi o mitinge katılmamanız için uyarmıştık fakat dinlemediniz, şimdi Paul Biya gelsin de sizi kurtarsın." şeklinde tehditler savuruyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İngiltere'de Trump'a İslamofobi ve ırkçılık tepkisi
İngiltere'nin başkenti Londra'da, İslamofobi, antisemitizm, ırkçılık ve ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenlendi.
ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi
ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill savaş gemisi, Gürcistan'ın Batum limanına demirledi.
Eski CIA Direktörü Trump'ı rüşvetle suçladı
Eski CIA Direktörü John Brennan, Donald Trump için "Aldığın rüşvetler yolsuzluklar ortaya çıktığı zaman tarihin tozlu sayfalarında yer alacaksın. Amerika seni yenecek." dedi.
Çin'in yeni Mao'su Şi yemin etti
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, parlamentoda yapılan seçimlerin ardından yemin ederek resmen ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

0
Kamerun'da 40 kişi kaçırıldı

Kamerun'da 40 kişi kaçırıldı

0
İngiltere'de Trump'a İslamofobi ve ırkçılık tepkisi

İngiltere'de Trump'a İslamofobi ve ırkçılık tepkisi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM