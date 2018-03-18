Kamerun'da 40 kişi kaçırıldı

Kamerun Sınav Ofis Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ivo Leke Tambo, basına yaptığı açıklamada, Döşang kentine bağlı Alou semtinde 30'u üniversite öğrencisi 40 kişinin ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığını söyledi.
"SİZLERİ UYARMIŞTIK" DEDİLER
Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma Bakari ise rehineleri bulmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.
Yerel kaynaklar, kaçırılan kişilerin, 2 Mart'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya teşekkür mitingine katılanlar olduğunu öne sürdü. Öte yandan, ayrılıkçıların kurduğu Ambazonya Defans Gücü, kaçırılma anına ait videoları sosyal medyadan paylaştı.
Görüntülerde yüzü maskeli ve silahlı kişiler rehineleri otobüsten indirirken, "Sizi o mitinge katılmamanız için uyarmıştık fakat dinlemediniz, şimdi Paul Biya gelsin de sizi kurtarsın." şeklinde tehditler savuruyor.